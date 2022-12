Wagen van beschonken bestuurder (62) belandt op zijn dak na botsing aan ziekenhuis

Voetbal tweede nationale A Torhout en Oostkamp houden elkaar in evenwicht in inhaal­match

Derde keer, goede keer. Nadat de mist twee keer toe de spelbreker was in de derby tussen KM Torhout en SV Oostkamp, kon de wedstrijd woensdagavond 14 december wel plaatsvinden. Een aangenaam openingskwartier luidde aan de twee zijden een doelpunt in, maar nadien werd niet meer gescoord. Oostkamp laat zo de kans liggen om naast Eendracht Aalst aan de leiding te komen, terwijl Torhout op de twaalfde plaats in het klassement van tweede nationale A blijft steken.

15 december