Wagen slipt tegen vangrail: bestuurder komt met de schrik vrij

Kortemark Bejaard koppel rijdt achteraan in op tractor in Kortemark

Een 77-jarige man en zijn echtgenote zijn dinsdagavond met de schrik vrijgekomen bij een ongeval langs de Staatsbaan in Kortemark. De zeventiger reed met zijn wagen achteraan in op een stilstaande tractor, die er net stond om een andere tractor met pech te helpen. Hoewel het voertuig volledig verlicht was, merkte het bejaard koppel het stilstaande rijtuig niet op.

7 december