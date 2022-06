Wagen rijdt tegen gevel van Vogelhandel Sandra na ongeval

Ichtegem Ichtegem en Welbi slaan handen in elkaar: “ We hopen nu natuurlijk ook andere steden en gemeenten te overtuigen van onze welzijns­dienst”

Welbi breidt uit en slaat de handen in elkaar met het lokaal bestuur van Ichtegem. Bij Curando, de zorggroep die Welbi faciliteert, reageren ze alvast enthousiast. Welbi is een door de federale overheid erkend online deelplatform dat toelaat om, eenvoudig en automatisch verzekerd, helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden.

16 juni