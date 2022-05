Vrouwen stelen voor 40.000 euro aan handtassen, juwelen en geld in appartement van Enrico (21) boven bekende kledingzaak

Enrico Vanthomme uit Staden verhuisde een jaar geleden richting Torhout om zijn droom waar te maken: een eigen kledingzaak. Star Boulevard is in de ruime regio een populair adresje. Ook afgelopen zaterdag was het gezellig druk in de winkel. Enrico was klanten aan het bedienen en had helemaal niet in de gaten dat hij op hetzelfde moment dieven over de vloer kreeg in zijn duplexappartement boven de zaak.