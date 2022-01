Vrouw doet zich vier jaar lang voor als verhuurster van gebouw en drukt zo bijna 130.000 euro achterover

Lichtervelde/Herent Bioloog wint Vlaamse Scriptie­prijs met robotbloem

Kamiel Debeuckelaere heeft de Vlaamse Scriptieprijs 2021 in de wacht gesleept, goed voor 2.500 euro en een trofee in de vorm van gouden hersenen. De bioloog ontwikkelde voor zijn masterproef aan de KU Leuven een draadloze robotbloem voor bijenonderzoek. Hij woont in Herent in Vlaams-Brabant, maar is afkomstig uit Lichtervelde.

22 december