Vrachtwagen belandt in tegenovergestelde richting op snelweg na ongeval

Torhout/Brugge/Heuvelland Brugse motard moet met mugheli naar ziekenhuis na aanrijding met wagen

Bij een ongeval in de Aartrijkestraat in Torhout is zondagmiddag een Brugse motard zwaargewond geraakt. De 40-jarige man werd na een aanrijding door een wagen met de mugheli overgevlogen naar het ziekenhuis.

20 juni