“Vooral voor mijn kleinzoon is dit belangrijk”: familie vermiste Kurt (53) blijft met dubbel gevoel achter na vonnis over duikongeval

Babyspeci­aal­zaak Evadorable trekt met vernieuwd concept naar de klant: “Focus op babywell­ness, fotografie en advies over uitzet”

Na vijf succesvolle jaren gooit babyspeciaalzaak Evadorable in de Rijselstraat in Torhout het over een andere boeg. Zaakvoerster en vroedvrouw Eva D’Hondt (27) verlegt de focus van louter geboortelijsten naar allerhande diensten die met nieuw leven te maken hebben.