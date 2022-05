Volg gratis hiphop workshops in Jeugdhuis De Troubadour

Lichtervelde Aparte jeugdhuis­wer­king in JOC verdwijnt, barruimte kan voortaan gehuurd worden door jeugdvere­ni­gin­gen en jongeren

Na het ter ziele gaan van jeugdhuis De Keirse in maart was het even onduidelijk welke richting er uit zou gegaan worden met de jeugdhuiswerking in Lichtervelde. Dat is nu wel duidelijk. Een apart jeugdhuis komt er niet meer en de werking wordt geïntegreerd in het bredere verhaal van JOC De Lichting. De barruimte kan voortaan gehuurd worden. “De ruimte staat open voor verenigingen, organisaties en geëngageerde jongeren, met de jeugd als doelpubliek”, aldus jeugdschepen Bogaert (CD&V).

24 mei