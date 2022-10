Vijftiger plaatst kleine camera in badkamer van z'n overbuurvrouw "om haar borsten te kunnen zien”

K.M. en z’n overbuurvrouw bouwden de voorbije jaren een vertrouwensband op. “Het ging zo ver dat mijn cliënte zelfs de sleutel van haar huis aan hem overhandigde”, pleitte Klaas Van Dorpe, de advocaat van het 29-jarige slachtoffer. K.M. maakte echter misbruik van die situatie. Toen z’n buurvrouw niet thuis was, ging hij haar woning binnen. Hij verstopte een kleine camera tussen een hoopje kledij in de badkamer en hoopte zo haar borsten te filmen. Op 5 mei ontdekte het slachtoffer de camera echter toen ze haar kinderen in bad wilde steken.

De alleenstaande moeder is nog steeds erg getraumatiseerd door de feiten. “Ze is een tijd lang bang geweest in haar eigen woning en is nog steeds in behandeling bij een psychologe. Ze heeft haar sloten meteen vervangen. Na de feiten heeft de beklaagde nog brieven gestuurd met excuses en een smeekbede om geen klacht in te dienen. Intussen wordt er in de buurt wel enorm geroddeld. Mijn cliënte kreeg zelfs al verwijten naar haar hoofd geslingerd.”