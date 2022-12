Vijftien maanden cel voor dealer van vijf kilogram speed

De beklaagde werd op 20 juli 2020 door de correctionele rechtbank van Kortrijk al veroordeeld tot 22 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor drugsfeiten. Toch beschikte de politie van de zone RIHO in het voorjaar van 2021 over informatie dat S. opnieuw aan het dealen was. In september 2021 bekende de twintiger tijdens een verhoor dat hij vanuit een garage in Aartrijke inderdaad speed verhandelde. Naar eigen zeggen verkocht hij in opdracht van een kennis zes maanden lang 250 gram per week, goed voor vijf kilogram speed in totaal. Uit een verklaring bleek dat hij cannabis zou gedeald hebben.