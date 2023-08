Verlichtingspaal belandt in weide na aanrijding: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Oostkampse kinderdag­ver­blij­ven moeten definitief de deuren sluiten, maar wat met de 68 kinderen?: “Gaan maandag in overleg met ouders”

Kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje in Moerbrugge moeten definitief de deuren sluiten. Het beroep van uitbaatster Anja Lust tegen de opgelegde sluiting werd afgewezen. Liefst 68 kinderen zitten zo vanaf 1 september zonder crèche. “Maandag zitten we samen met de ouders”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Ook de uitbaatster is bij dat overleg betrokken.