Twintiger krijgt 18 maanden voorwaardelijk na zware brand in leegstaand pand

De brand vond op 22 februari plaats in een kraakpand langs de Bollestraat in Torhout. Het vuur ontstond even voor 19.30 uur en woedde meteen bijzonder hevig. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Het pand zou volledig verwoest worden. De politie kon Torhoutenaar S.T. (20) ter plaatse arresteren, nadat hij ook zelf de hulpdiensten had gebeld. De twintiger was vergezeld van een kameraad, maar die bleek na onderzoek met de brand zelf niets te maken te hebben.

S.T. beweerde aanvankelijk dat hij niet in de woning binnen was geweest. Op camerabeelden van een huis aan de overzijde van de straat was echter te zien hoe hij het pand verliet. Vijftentwintig minuten later ontstond er hevige rookontwikkeling. Nog eens acht minuten later belde de Torhoutenaar de brandweer op. In een tweede verhoor verklaarde S.T. uiteindelijk dat hij binnen een sigaret had gerookt en z’n peuk had weggeschoten. Het vuur was meteen overgeslagen op gordijnen. “Ik heb de vlammen nog proberen doven door een zetel erop te gooien, maar die schoot ook in brand”, stelde de Torhoutenaar. “Het was per ongeluk.”