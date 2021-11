Twintiger drong avond van moordpoging op ex-schoonvader al eens eerder binnen in diens woning: "Hij stond plots in z'n slaapkamer”

Torhout/Oostende/Ichtegem Oprichter van moordende hiphopben­de zit opnieuw in gevangenis en heeft dat te danken aan... z'n nieuwe vriendin

Robin V. (35), de oprichter van hiphopbende RAW13, zit opnieuw in de gevangenis. De dertiger, afkomstig uit de streek rond Oostende, kwam dit voorjaar voorwaardelijk vrij, nadat hij in 2015 vijftien jaar cel had gekregen voor z’n betrokkenheid bij een dodelijke raid in Torhout. V. schond zijn voorwaarden en daar bleek z’n nieuwe vriendin voor iets tussen te zitten.

3 november