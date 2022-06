Twee jaar zat WK barbecue in de koelkast, maar in september mag het eruit: “We ontvangen 80 internationale teams vol vuur”

Eigenlijk had het wereldkampioenschap barbecue in 2020 al in ons land moeten plaatsvinden, maar door corona is het hele evenement met twee jaar uitgesteld. Het is het lokale team De Fielesoofen dat straks instaat voor de hele organisatie ervan. In 2019 was de - voorlopig - laatste editie in Ierland, in 2024 vindt het kampioenschap in Mexico plaats. Tussendoor, op 2, 3 en 4 september is het gezellige Torhout ‘the place to be’. “Een organisatie die 150.000 euro kost”, maakt voorzitter Rudy Jaques de rekening. “Het is een echte zenuwslag geweest en het zal de komende weken niet beteren. Twee keer hebben we onze datum moeten aanpassen, twee keer andere boekjes herdrukken... En telkens weer sponsors overtuigen om aan boord te blijven. Dat kruipt in de kleren.”