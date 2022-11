Trucker naar ziekenhuis na zware slippartij tegen vangrail op E403

De trucker reed even voor 16 uur met z’n vrachtwagen langs de E403 in de richting van Kortrijk, toen hij even voor de afrit in Torhout de controle over z’n stuur verloor. Hij ging aan het slippen op het natte wegdek en belandde met z’n neus in de tegenovergestelde richting tegen de vangrail. De klap was zwaar, want de vangrail werd volledig ingedeukt en brokstukken lagen verspreid over de pechstrook.