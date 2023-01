Torhoutse jeugdauteur Frank Geleyn (62) overleden na ziekte

Geleyn was eigenlijk een gewaardeerd leerkracht aan het Margareta-Maria Instituut (MMI) in Kortemark. Maar hij werd bij een ruimer publiek bekend als schrijver van kinder- en jeugdboeken. Dat deed hij al bijna twintig jaar. Enkel van die boeken zijn ook vertaald in onder meer het Chinees en Koreaans. Van zijn vorig jeugdboek ‘Game over’ in 2019 gingen er vlotjes 3.000 exemplaren over de toonbank. Ook zijn laatste worp ‘Het net’ deed het bijzonder goed. Dat boek ging over een jongen die in zijn gezin met kanker werd geconfronteerd, een onrechtstreekse verwijzing naar zijn eigen situatie.