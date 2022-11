Torhout zoekt nieuwe stadsdichter

Ruddervoorde Inwoners van Ruddervoor­de schrijven emoties van zich af na dood Maud (8) en Ona (5): “Mensen kunnen hier even stilstaan bij hun verdriet”

“Vader worden en zijn, is het mooiste geschenk dat ik kon krijgen. Laten we onze kinderen in deze donkere dagen nog meer koesteren en liefhebben. Ik leef zo met jullie mee." Het is een van de vele boodschappen in het stiltehoekje in Ruddervoorde, waar mensen in de schaduw van de kerk komen rouwen na het drama op de grens met buurgemeente Waardamme. Het toont hoe hard de dood van Maud (8) en Ona (5) de maatschappij treft. “Niemand begrijpt dit.”

20 november