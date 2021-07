Torhout weert sluipverkeer en snelheidsduivels met proefopstelling met ‘Legoblokken’: “En ja, de hulpdiensten kunnen passeren”

TorhoutIn de Pottebezemstraat in Torhout doet een bizarre proefopstelling om het verkeer te vertragen de wenkbrauwen fronsen. De straat is bezet met grote gele betonnen blokken, verkeerspoorten, wegversmallingen en hoogtebeperkingen. “Als de evaluatie positief is, blijft de opstelling zoals ze is”, is schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) duidelijk.

Toegegeven, het ziet er wat potsierlijk uit, de gele blokken en opzichtige hoogtebeperkingen in de straat. Toch heeft de opstelling zijn redenen. “In deze straat slepen drie problemen al jaren aan. Ten eerste passeert hier te vaak zwaar verkeer. Daarnaast is de straat ook een sluiproute voor mensen die van de snelweg komen en wordt er te snel gereden”, legt de schepen uit.

Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren al verschillende maatregelen genomen om de problemen op te lossen. Het plaatste verkeersborden met een tonnagebeperking, maakte een versmalling aan de spoorwegbrug en voerde een hoogtebeperking in. Vooral die laatste moest het ontgelden. “Die hoogtebeperking heeft daar twintig minuten gestaan voor ze werd kapot gereden”, zucht Desmet.

Volledig scherm De wegversmalling in de Pottebezemstraat valt alleszins op. © Maikel Marichael

Legoblokken

De gemeente heeft daarna een bevraging gehouden bij de bewoners van de Pottebezemstraat en de aanpalende Berg-op-zoomstraat om de twee straten af te sluiten van de snelweg. 75% van de Berg-op-zoomstraat ging daar echter niet mee akkoord. Vandaar nu deze proefopstelling, al kan die niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen. “Ik zou veel liever een flitspaal zien staan, want het probleem ligt aan de grote bocht op het einde van de straat”, meent buurtbewoner Luc Dewulf. “Daar rijden bestuurders veel te hard. Bovendien is het een verschrikkelijk zicht. Zoiets voor je deur krijgen, is echt niet aangenaam.”

Kurt Van Hoecke, die aan het begin van de Pottebezemstraat woont, is dan weer wel voorstander. “Ik woon hier sinds 1999 en heb de straat zien evolueren naar een echte sluiproute. Zeker op spitsuren is het hier enorm druk. Het is misschien geen zicht, maar als het algemeen belang hiermee wordt gediend, mogen ze nog zes Legoblokken voor mijn deur zetten.”

Hulpdiensten

Naast het nut en het uitzicht van het proefproject, rijst de vraag of de hulpdiensten met hun brandweerwagens en politiecombi’s makkelijk kunnen passeren in de straat. “Bij de opmaak van de plannen hebben we alles correct afgemeten”, verzekert Desmet. “Gisteren heeft een bezorgde buurtbewoner trouwens nog de politie gebeld met dezelfde vraag. Een politiepatrouille is daarop naar de straat afgezakt om de opening tussen de versmalling nog eens te meten en heeft kunnen vaststellen dat een correcte doorgang voor de hulpdiensten mogelijk is. Ook de ambulance heeft al met succes kunnen testen.”

Evaluatie

Het proefproject blijft nog zeker tot het najaar staan. Daarna volgt een nieuwe bevraging bij de buurtbewoners. “Als de evaluatie positief is, blijft de opstelling zoals ze is en zullen we via een studiebureau een wegprofiel uittekenen op basis van deze proefopstelling.”