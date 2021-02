Torhout, de stad waar ze alle parkeermeters weghalen: “Hopelijk houden we zo de leegloop in het centrum tegen”

Het was in het midden van de jaren 90 dat de eerste parkeerautomaat op de Markt in Torhout opdook. Begin 2000 ging het om drie automaten. En vanaf 2005 breidde het betalend parkeren op grotere schaal uit. Toen klonk het nog zo: “Met een parkeerbeleidsplan kunnen we de bereikbaarheid van handelszaken en diensten in het centrum vergroten.” Torhout ging in zee met een parkeerbedrijf om de naleving goed te controleren. Sindsdien nam vooral de ergernis toe.

Weggewaaid ticketje

Nu Torhout volop wegenwerken uitvoert om het centrum aantrekkelijker te maken, is het ook tijd om het parkeerplan aan te pakken. “Kers op de taart wordt het vernieuwen van het marktplein zelf. Daar zullen veel parkeerplaatsen verdwijnen, die we dan bijvoorbeeld op parking-Pollet zullen compenseren. Tegelijk zullen we dan alle parkeerautomaten wegnemen en gooien we het roer helemaal om”, aldus Desmet.

Parkeren in Torhout is sowieso niet heel duur (maximaal 0,60 euro per uur), maar de boetes zijn wel opgelopen tot 18 euro. Een bewonerskaart kost je 24 euro. Het betalend parkeren levert de stadskas momenteel zo’n 132.000 euro op. “Maar we zijn bereid om daarin in te leveren, in ruil voor een veel vriendelijker parkeerklimaat", zegt Desmet. “In plaats van betalend parkeren schakelen we over op de blauwe zone. Mensen zullen dus hun schijf moeten zetten. Op de plaatsen op de Markt en dichtbij handelszaken pakken we uit met shop&go-zones. Dat zullen in totaal 50 plaatsen zijn. Daar kun je gratis een halfuurtje parkeren. Via sensoren wordt gemeten of die parkeerduur gerespecteerd wordt.”