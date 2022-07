Theater 't Fonteintje speelt zes keer ten voordele van Oekraïne

Torhout Inbreker steelt 1.500 euro aan sigaretten uit tankstati­on: “Ik heb schrik dat hij terugkomt”

Een inbreker heeft woensdagnacht toegeslagen in het Esso-tankstation langs de Vredelaan in Torhout. Op camerabeelden is te zien hoe de man in amper enkele minuten tijd het metalen rolluik van de sigarettenkast stuk trekt en op de vlucht slaat met een twintigtal sloffen, goed voor een bedrag van zo’n 1.500 euro. “Al is dat het minste van mijn zorgen", vertelt de uitbater.

