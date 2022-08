TERRASTIP. Toe’Koer in Torhout: “Dat je beter reserveert voor een tafeltje buiten, bewijst het succes én de kracht van deze zaak”

TorhoutInwoners van Torhout bewaren het als hun beste geheim: het terras van Toe’Koer is misschien wel het meest gefrequenteerde in de stad. Ingesloten door vier muren en recent uitgebaat door twee van de vriendelijkste uitbaatsters - Liesbeth en Hanne - van de stad. Maar vult de keuken ook de hoge verwachtingen in? Dat zochten we voor u uit.