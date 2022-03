Tattoo laten zetten tijdens avondje stappen? Het kan voortaan bij discotheek Place2Party: “Wie dronken is, weigeren we”

De nieuwe tattooshop bevindt zich in het deel van het gebouw waarin ook de discotheek gevestigd is, op de plek waar destijds een kledingwinkeltje was. Het gaat om het elfde filiaal van Goons & Queens, dat ondertussen al vestigingen in België, Nederland en Duitsland heeft. Er komen drie tattoostoelen en een piercingcorner. “Het idee voor de samenwerking ontstond zo’n drie maanden geleden, toen ik in de discotheek toevallig aan de praat raakte met de mensen van Goons & Queens”, vertelt zaakvoerder Lorenzo Charle. “Ik schat dat zowat zeventig procent van ons publiek een of meerdere tattoo’s heeft en met een shop bij de discotheek bieden we een mooie meerwaarde. De som is groter dan de delen.”

Reputatie hoog houden

Je zal er op afspraak tijdens de week terechtkunnen, maar ook tijdens het weekend kan je een tattoo laten zetten. “We zullen bij evenementen in de discotheek open zijn tot 1 uur voor walk-ins”, gaat Joachim van Goons & Queens verder. “Concreet mikken we dan vooral op mensen die kleinere tattoo’s willen laten zetten. Voor het serieuze werk zal een afspraak gemaakt moeten worden. Als er iemand binnenstapt die te veel gedronken heeft weigeren we die meteen. Daar willen we heel duidelijk in zijn. Vrienden die samen een kleine tattoo willen laten zetten zijn welkom, maar zowel Goons & Queens als Place2Party heeft een goede reputatie en dat willen we zo houden.”

Quote Het is erg belangrijk dat mensen op hun gemak zijn als ze in de stoel zitten. Zeker als het de eerste keer is gaan we toch even praten met de mensen. Het laatste dat we willen is dat mensen ‘s morgens spijt hebben van hun beslissing” Lieksje Cavaljeros, Goons & Queens

“Ook wie twijfelt of liever nog wat nadenkt over een tattoo hoeft zich geen zorgen te maken”, gaat Lieksje Cavaljeros uit Veurne verder. Zij wordt het gezicht van de nieuwe shop. Het lichaam van het tattoomodel, dat in het wereldje beter bekend is als ‘Inked Wildthing’, staat voor zestig procent vol tattoos. Ze spreekt uit ervaring. “Het is erg belangrijk dat mensen op hun gemak zijn als ze in de stoel zitten. Zeker als het de eerste keer is gaan we toch eerst even praten met de mensen. Het laatste wat we willen is dat mensen ‘s morgens spijt hebben van hun beslissing.”

Bij de opening van de tattooshop in Sint-Niklaas was Radja Nainggolan aanwezig. Ook bij de opening van het elfde filiaal bij Place2Party zal dat het geval zijn.

Radja Nainggolan

Aan de opening van het nieuwe filiaal worden verschillende acties gekoppeld. Zo gaat de opbrengst van de walk-ins tijdens het openingsweekend naar Kom Op Tegen Kanker, iets wat bij de opening van het tiende filiaal in Sint-Niklaas ook al gebeurde. Net als toen zal ook voetballer Radja Nainggolan normaal aanwezig zijn op de opening. Vanaf vrijdag zullen er op sociale media ook kortingen en gratis geschenken gelanceerd worden, met de steun van fabrikant van aftercareproducten Carl and Johan. Ook discotheek Place2Party draagt een flink steentje bij, door 5.000 euro aan kortingsbonnen en promoties te verdelen. Tot slot zal iedereen die op 26 of 27 maart een afspraak boekt voor een tattoo tien procent korting krijgen. Meer info op de Facebook- en Instagrampagina van Goons & Queens P2P.

