“Springkasteel is niet gescheurd of gekanteld, maar jongeren hebben stekker uitgetrokken”: oorzaak van ongeval lijkt bekend

Tijdens het evenement met verschillende springkastelen voor kinderen op de Markt zakte één van de springkastelen in elkaar, waarna kinderen vastzaten in het tuig. Twee kindjes moesten nadien naar het ziekenhuis, gelukkig zonder al te veel erg. “Na 18 uur werd, samen met de eigenaar, het springkasteel opnieuw opgeblazen om te testen en te onderzoeken wat de reden van het omvallen was”, zegt schepen Elsie Desmet (CD&V). “Alles bleek oké te zijn met het springkasteel. Op het moment van het neergaan van het kasteel zaten heel wat kinderen en jongeren van 14 tot 16 jaar op het kasteel. Uit test en ooggetuigen leiden we af dat iemand (even) een van de stekkers heeft uitgetrokken. Daardoor is het kasteel schuin gezakt waardoor de elektriciteitskast is omgevallen en alles in een versneld tempo neer is gegaan.”