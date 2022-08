Speurneuzen gezocht naar zeven personages in Groenhovebos

Torhout/Zedelgem Dronkenman steelt aan ziekenhuis elektri­sche fiets van... andere dronkenman

Het lijkt op een slapstickverhaal, maar het speelde zich afgelopen weekend wel degelijk af aan het AZ Delta in Torhout. In het holst van de nacht werd de elektrische fiets van een dronkenman er gestolen door... een andere dronkenman die verzorging nodig had.

25 juli