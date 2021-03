Spectaculair ongeval met Lijnbus: slechts één passagier gewond

Bekegem Brokkenpi­loot blijkt onder invloed en moet ontnuchte­ren in cel

5 maart In de Zerkegemstraat in Bekegem is donderdag rond 15.30 uur een bestuurder op een verhoogde wegversmalling gereden. De 45-jarige man bleek onder invloed van alcohol en moest zelfs in de politiecel opgesloten worden om te ontnuchteren.