Spectaculair ongeval met Lijnbus: één passagier gewond

Het ongeval gebeurde rond 10 uur. De buschauffeur verloor de controle over het stuur en kon niet vermijden dat de bus in de gracht belandde. Op dat moment zat er één passagier op de bus. Die raakte lichtgewond. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf. Hij verkeerde in shock. De materiële schade is wel groot. Niet alleen is de bus volledig verwoest, bij het ongeval sneuvelde ook een betonnen elektriciteitspaal. Wellicht was de chauffeur even afgeleid en belandde de bus zo naast de rijbaan.