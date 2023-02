Spechten spotten in het bos: op wandel langs groen en kastelen in het Wijnendalebos en provinciaal domein d’Aertrycke

Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier .

Deze stevige wandeling neemt je mee door de groene long van Torhout. Je kan hier optimaal genieten van het weinige bos dat in de streek te vinden is. Wie weet spot je hier wel ergens een specht in de bomen. Februari en maart zijn de ideale maanden hiervoor. De spechten proberen dan met hun luide getik en geroffel een partner aan te trekken. De kans is dus zeer groot dat je tijdens deze wandeling door de bossen in Torhout er eentje of meer hoort en ziet.