Slagerij van Hans en Nancy sluit na 31 jaar de deuren: “We hebben toen koude schotels gemaakt tot ze er langs onze oren uitkwamen”

Fier als een gieter halen Hans en Nancy een fotoalbum boven met herinneringen aan 31 jaar Slagerij Hans in Sint-Henricus. Bekend ver buiten dit stukje ‘niemandsland' in Torhout voor de koude meeneemschotels, het altijd verse en kwaliteitsvolle aanbod en - vooral - voor de gastvrijheid. Het topkoppel nam de toen failliete slagerij in 1990 over. “We komen allebei uit een opleiding beenhouwerij", vertelt Nancy. “Sint-Henricus kenden we niet, maar we werden er met open armen ontvangen. De eerste week was het meteen raak en het is altijd liefde op het eerste gezicht gebleven.”