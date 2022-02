Sjoemelende OCMW-directeur die 485.000 euro verduisterde veroordeeld tot celstraf: “De geslepen en georganiseerde werkwijze duidt op een criminele ingesteldheid”

Torhout Scholen­groep Sint-Rem­bert ziet leerlingen­aan­tal stijgen tot 9.336: “Populari­teit van Sint-Vincentius­in­sti­tuut is erg opvallend”

Het leerlingenaantal van Scholengroep Sint-Rembert zit in de lift. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling in februari. In totaal telt de scholengroep 9.336 leerlingen, verspreid over het basis- en secundair onderwijs. Dat is een stijging van 87 leerlingen.

15 februari