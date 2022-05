Schoonheidsspecialiste Julie (26) opent... frituur: “Klinkt misschien raar, maar dit was mijn droom”

“Het klinkt misschien raar, maar het was altijd al een droom om een eigen frituur te hebben”, opent ze. Ze vond het leegstaande pand eerder toevallig. “Ik was op zoek naar een frituur in de omgeving van Tielt, waar ik vandaan kom en waar ik zes jaar in een frituur heb gewerkt. Torhout is me onbekend, maar ik word hier geweldig goed ontvangen. Op korte termijn leer ik veel mensen kennen."