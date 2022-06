School VLTI geeft gratis groenten en fruit aan sociale buurtwinkel De Kommisje

De Kommisje opende in januari 2021 zijn deuren in het voormalige ACV-gebouw in de Beerstraat 24 en is elke dinsdag en vrijdag open. Klant worden kan nadat er door het Sociaal Huis wordt vastgesteld dat men over een beperkt leefbudget beschikt. Ondertussen doen al meer dan 160 Torhoutse gezinnen er beroep op. “Het aanbod in de sociale kruidenier staat of valt met giften en schenkingen. Zo kan De Kommisje nu elke week terecht bij het VLTI. Afhankelijk van het aanbod en het seizoen kunnen ze daar gratis groenten en fruit ophalen. Deze worden daarna in de winkel of het marktkraam ter beschikking gesteld", zegt schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (Vooruit).