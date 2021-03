Rukwinden zorgen voor ravage in Torhout: vijf daken losgerukt door stormweer

Zedelgem Straks geen vrachtwa­gens meer aan basis­school De Glimlach? Diepvries­be­drijf opent in- en uitrit langs andere invalsweg

5 maart Er is een oplossing voor het drukke vrachtverkeer in de Sint-Elooistraat in Zedelgem, nabij basisschool De Glimlach. In de HLN-reeks rond mobiliteit aan scholen in oktober 2020 vormde dat nog een heikel punt.