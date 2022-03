Roeselaarse groep Motena neemt externe poetsdienst van OCMW Torhout over

Vroeger was de organisatie van een externe poetsdienst een van de taken van een OCMW. Ondertussen is deze vorm van dienstverlening grondig veranderd en zijn er in Torhout intussen al meerdere gespecialiseerde dienstenchequesbedrijven actief. "Onze poetsdienst aan huis is een relatief kleine dienst”, zegt Cuvelier. We waren al een tijdje op zoek naar een structurele oplossing voor de uitdagingen die zich stelden. Met Motena hebben we een stevige partner gevonden die een kwaliteitsvolle dienstverlening ten aanzien van onze klanten kan blijven garanderen en het beheer kan overnemen. Om alles in goede banen te leiden blijft het bestuur wel partner.”