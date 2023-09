Toekomst van 't Pagadder­tje gered: gemeente Zedelgem koopt gebouw om kinderop­vang te garanderen

Er is dan toch goed nieuws op komst voor 't Pagaddertje in Aartrijke: de kinderopvang wordt aangekocht door de gemeente Zedelgem. Er was bijzonder veel onrust ontstaan, nadat de kinderopvang te kennen had gegeven ermee te zullen stoppen.