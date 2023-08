HUIZEN­JACHT. Stek langs Damse Vaart op boogscheut van Knok­ke-Heist is nog betaalbaar: “Geniet van uitzicht op het water én uitgestrek­te polders”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week trekken we met Laurenz Bonne van Vastgoed Bonne op huizenjacht langs de Damse Vaart, op een boogscheut van Knokke-Heist en de Brugse binnenstad. “Wonen langs het water heeft altijd zijn charme.”