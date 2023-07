Vanaf half augustus nutswerken in Leysafort­straat

Lichtervelde, het Agentschap Wegen en Verkeer en Fluvius bundelen de krachten om de Koolskampstraat, tussen het centrum en de Ringlaan, en de Leysafortstraat, tussen de Koolskampstraat en Ringlaan, aan te pakken. Voorafgaand aan de weg- en rioleringswerken worden halfweg augustus de nutswerken opgestart. Eerst wordt er gewerkt aan de nutsleidingen in de Leysafortstraat. Dit gedurende een drietal weken. In de periode zal de Leysafortstraat afwisselend toegankelijk zijn via de Ringlaan en de Koolskampstraat. In de eerste helft van september starten dan de nutswerken in de Koolskampstraat op. Het einde ervan is voorzien eind januari 2024. Tijdens de werken is er doorgaand verkeer mogelijk, maar er zal gewerkt worden met mobiele verkeerslichten.