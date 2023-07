Regenbuien, maar soms ook zon in Torhout vandaag

Logeren op de boerderij van ex-wielrenner Wim Vanseve­nant, papa van Mauri, in Torhout: “Zonder elektrici­teit duurt ontbijten hier wat langer”

Back to basics bij ex-wielrenner Wim Vansevenant (51) die naast zijn boerderij in Torhout sinds deze zomer drie ruime logeertenten heeft staan. Het is een samenwerking met Boerenbed, een Nederlandse organisatie die onthaastingsreizen aanbiedt. Verwacht je niet aan luxe: er is geen wifiverbinding en geen elektriciteit. “Ze komen zelfs vanuit Engeland naar hier”, zegt ‘Sevie’.