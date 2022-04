Politiezone Kouter organiseert ‘Meet & Greet' om potentiële politiemensen te overtuigen

De doorlooptijd van de selecties is nu korter dan vroeger. Dat betekent dat je dus sneller je opleiding kan starten als je slaagt voor de toelatingsproeven. Wie slaagt voor de algemene selectieproeven, komt meteen in een wervingsreserve terecht. Je krijgt direct de kans om te solliciteren bij een lokale zone of federale dienst naar keuze. Ben je geslaagd voor deze laatste selectietest? Dan mag je de basisopleiding aanvatten in een politieschool naar keuze. Je weet dus al in welke functie én zone je na je opleiding zal terechtkomen.