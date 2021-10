Politicus (52) ontsnapte aan véél erger: met knuppel en keukenmes aangevallen door ex van dochter

TorhoutDe moordpoging op de ondervoorzitter van de lokale afdeling van N-VA Torhout, had niks met politiek te maken. Het was de ex-partner van zijn dochter die door het lint ging en M.V. toetakelde. “Frustrerend genoeg was en is veiligheid één van M. zijn stokpaardjes."

In de buurt, bij zijn collega’s en binnen de lokale politiek: overal staat M.V. (52) bekend als een vriendelijk man. Dat net hij vrijdagavond het slachtoffer werd van een brutale moordpoging, is voor velen dan ook moeilijk te begrijpen. De ondervoorzitter van de lokale tak van N-VA was thuis met zijn dochter, toen een dolleman via de voordeur kwam binnengestormd. De 28-jarige verdachte, een man uit Ardooie, had een baseballknuppel bij en was niet voor rede vatbaar. Het bleek de ex-partner van de dochter te zijn.

Eenmaal binnen gedroeg de aanvaller zich bijzonder agressief. Wat hem precies bezielde, zal moeten blijken uit het verhoor. Bewoner M.V. kreeg alleszins verschillende klappen op z’n hoofd te verwerken. Hij werd daarna ook toegetakeld met een keukenmes. Dat hij de feiten überhaupt kan navertellen, is een wonder. Hoe de vijftiger en zijn dochter precies konden ontkomen aan de aanvaller, is momenteel niet duidelijk. Vast staat wel dat ze door het oog van de naald zijn gekropen. “Als bij wonder verkeert de man niet in levensgevaar”, zegt procureur Fien Maddens. Het parket kleefde de kwalificatie “poging tot moord” op de feiten. M.V. zelf herstelt in het ziekenhuis van zijn verwondingen.

Niks met politiek te maken

Bij Eva Maes, voorzitter van N-VA Torhout, komen de feiten zwaar binnen. “Het is een enorm spijtig en schokkend voorval", zegt Maes. “In dit geval heeft het effectief niks met politieke motieven te maken. Dat net M. dit moet overkomen, is extra frustrerend. Veiligheid was en ís één van zijn stokpaardjes.” De vrouw vindt het onbegrijpelijk wat er zich afspeelde in de woning. “Het is toch opvallende welke gespannen sfeer er heerst, post-corona. Agressie en geweld is bijna dagelijkse kost geworden.”

Mentale shock

Volgens Eva Maes zal M. een hele tijd nodig hebben om te herstellen van de moordpoging. “Zo’n mentale shock, dara heb je tijd voor nodig om van te herstellen”, zegt ze. “Hij sleurt er zich wel door, maar zijn school en wij zullen zijn deskundigheid en inzet wellicht een tijd moeten missen. Uiteraard zullen we hem steunen waar we kunnen."

Het parket liet zondag weten niet verder te zullen communiceren over de zaak. De 28-jarige verdachte is wel aangehouden op verdenking van poging moord.