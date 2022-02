Plotse windstoot rukt Kenneth (27) tegen oplegger en uit het leven: “Na zijn eerdere zware ongeval was hij nochtans zó voorzichtig geworden”

Kortemark Voetballer Michael Vandemaele preventief opgenomen met hartproble­men: “De hele minivoet­bal­ploeg was aangesla­gen”

Tijdens een thuismatch van MVC KBC Kortemark moest Michael Vandemaele (22) uit Kortemark plots stoppen omdat hij last had van hartkloppingen. Preventief werd hij naar het AZ Delta in Rumbeke gevoerd.

1 februari