Onbekende steekt auto van Ana (40) in brand: "Ik hield echt van mijn Mini Cooper”

TorhoutEen onbekende stak vrijdagavond drie wagens in brand in het stadscentrum van Torhout. Eén van de auto’s is de Mini Cooper van Ana Draghici (40). Die brandde helemaal uit. “Hij was misschien al wat oud, maar ik hield van die auto. Hopelijk worden de daders snel gevonden”, zegt ze.

Ana Draghici (40) lag vrijdagavond te slapen toen ze plots door de politie gewekt werd. Haar Mini Cooper stond op de parking in de Karel De Ghelderelaan en stond in lichterlaaie. “Ik ben opgestaan en keek door het raam. De vlammen sloegen uit mijn auto en de brandweer was al bezig met blussen”, vertelt ze.

Twee andere auto’s ook in brand gestoken

De pompiers kregen het vuur onder controle, maar Ana haar wagen brandde wel volledig uit. En ze was niet de enige. Want tijdens het blussen van haar Mini Cooper kwam nog een tweede oproep binnen. Van op een parking verderop in dezelfde straat. Daar stond namelijk de voorkant van een kleine bestelwagen in brand. Ook dat brandde volledig uit. Maar voor de spuitgasten zat het er nog niet op. Want enkele minuten later kregen ze nóg een oproep. Deze keer van in de Blekerijstraat, zo’n honderd meter verderop. Daar sloegen de vlammen uit een Mercedes. De brandweer kon de drie wagens blussen, maar kon niet vermijden dat ze elke keer zo goed als volledig uitbrandden.

Het gaat duidelijk om brandstichting en de politie is een onderzoek gestart. Ana hoopt nu dat dat zo snel mogelijk resultaat zal opbrengen. “Ik kan momenteel niets doen. Enkel wachten tot de politie de dader of daders vindt”, zegt ze. “Hopelijk slagen ze daar in, want dit kan echt niet.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De drie wagens brandde nvolledig uit. © JVM

Ana heeft haar Mini Cooper al sinds 2009. Ze werkt bij een schoonmaakbedrijf en heeft de auto nodig. “Ik zal me even moeten behelpen”, zegt ze. “Heel vervelend. Mijn auto was misschien al wat ouder. Maar ik hield er wel echt van.

Volledig scherm De drie wagens brandde nvolledig uit. © JVM