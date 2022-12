Nog drie weken en je kan weer rijden over de Markt van Torhout

Arne Denolf en KM Torhout B blaken van vertrouwen na twaalf op twaalf: “We willen graag hogerop in de nabije toekomst”

KM Torhout B – een nieuwkomer in vierde provinciale B – is dit seizoen een van de revelaties in het provinciaal circuit. De piepjonge garde liet in de eerste weken hier en daar wel wat puntjes liggen, maar met een recente twaalf op twaalf is de Velodroomformatie opgeklommen tot een gedeelde vierde plaats in het klassement, op drie punten van nummer twee Varsenare B. De troepen van aanvoerder Arne Denolf trekken dit weekend naar leider Wingene.

