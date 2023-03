Nieuwstraat wordt woonerf, waar je maar maximaal 20 kilometer per uur mag rijden

Nieuwe zitbanken op de Markt zijn van...Torhoutse makelij: “Voor ons echt een visite­kaart­je dat we ze in onze thuisstad mogen plaatsen”

Aandachtige voorbijgangers merkten het al op: sinds een paar dagen staan er nieuwe, crèmekleurige zitbanken op het pas heraangelegde marktplein van Torhout. Voor Tom Voorspoels (47) van het bedrijf Lascon is dat een eer, want zijn zaak is in de stad zelf gevestigd. “Met bijna honderd extra zitplaatsen zal er ruimte genoeg zijn voor iedereen”, denkt hij.