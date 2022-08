Nieuwe Markt bijna klaar? Dat vraagt om een feestje

Torhout Titel van ‘grootste bouwmis­drijf van Vlaanderen’ behoort definitief tot het verleden: eigenaar van Flandria Ranch in Torhout breidt zelfs weer uit

Het gaat de New Flandria Ranch in Torhout weer voor de wind. De naam als een klok in paardenmiddens werd decennialang als één van de grootste bouwmisdrijven van Vlaanderen beschouwd, maar dat is al lang verleden tijd. Kristof Degrendel (40), die sinds kort helemaal alleen eigenaar is, begon zopas met renoveren. “Dit is gewoon een unieke locatie in Vlaanderen”, beseft hij.

3 augustus