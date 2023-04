Nieuwe heetwatermachine voor technische dienst

Werken in Hertsberg­se en Lodistraat starten maandag

In de Lodistraat en Hertsbergsestraat in Oostkamp gaan op maandag 17 april grote werken van start. Het wegdek in beide straten is in slechte staat en wordt vervangen. De gemeente neemt de nodige maatregelen om het verkeer veilig te laten verlopen.