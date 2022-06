Nieuw vandaag op Streamz: hoe hiphopbende RAW13 een bloedbad veroorzaakte in de Torhoutse uitgaansbuurt. “Ik voelde dat mes door hem gaan. Alsof je door de boter steekt”

Meer spraakmakende crimiverhalen lees je in ons misdaaddossier.

De Oostendse hiphopbende RAW13 - ook “de Bende van Oostende” genoemd - zorgt in het voorjaar van 2011 meermaals voor problemen in de Torhoutse uitgaansbuurt. Op 5 maart krijgt Lichterveldenaar Jacky Labaere (49) het aan de stok met een andere man in café Apropoo, vlakbij het station. De ouderdomsdeken van RAW13 wordt geslagen met een fles en druipt af. De volgende nacht keert hij echter terug met Robin V. (35) uit Oostende, leider van de hiphopbende, en Kevin Derveaux (31) uit Moorslede, een ander notoir bendelid. Het gezelschap is gewapend met een baseballknuppel en koevoet, maar vindt de belager van Labaere niet.

Wraak

In de nacht van 8 op 9 juli zijn Labaere en Derveaux opnieuw aanwezig in de Apropoo. Ze krijgen ruzie met enkele stamgasten. Derveaux geeft een andere caféganger een vuistslag, waarop diens vrienden om hem afstormen. De Moorsledenaar wordt half bewusteloos geklopt en uiteindelijk door Labaere in diens donkerrode pick-up gelegd, die ostentatief op het Stationsplein geparkeerd staat. “We zullen terugkomen”, roepen beiden wanneer ze wegrijden. Het zullen profetische woorden blijken, die volledig stroken met het gedachtegoed van RAW13. De naam van de hiphopbende is immers een afkorting van de leuze “Respect Angst Wraak”. Het cijfer 13 zou staan voor de dertiende letter in het alfabet: “M”, de eerste letter van de woorden “Macht en Maten”.

Volledig scherm Vlnr op hun proces in het Brugse assisenhof: Kevin G., Robin V., Jacky Labaere en Kevin Derveaux. © PN

Een week later loopt de baas van de Apropoo Labaere en Derveaux opnieuw tegen het lijf in het centrum van Torhout. Ze zijn vergezeld van Robin V., die z'n pitbulls bij heeft. De café-uitbater voelt dat er iets in de lucht hangt en besluit z’n zaak die 15de juli in de namiddag niet te openen. Pas om 20.45 uur laat hij de eerste gasten toen in z’n café. Een portier houdt een extra oogje in het zeil.

Sticker op achterruit

Het is een warme zomerdag geweest en ook ‘s avonds is er nog sprake van tropische temperaturen. Bovendien is het vrijdag en de eerste avond van het bouwverlof. Voor de Apropoo en de omliggende cafés staan dan ook enkele honderden mensen gezellig iets te drinken. Rond 23.30 uur daagt Kevin G. (35) uit Koekelare, de stiefzoon van Labaere, samen met een vriend op in de stationsbuurt. Beide mannen willen op café gaan, maar krijgen problemen door een sticker die op de achterruit van hun Seat hangt. Gasten van café Apropoo spotten het logo van RAW13 en beginnen het voertuig te molesteren. Kevin G. vlucht weg en verschuilt zich in de toiletten van een naburig café. Hij kan uiteindelijk ontkomen, maar het incident zet wel een verschrikkelijke wraakactie in gang.

Vechtvolk

Robin V., Jacky Labaere en Kevin Derveaux hadden eerder die avond al een opvallend bezoekje gebracht aan een hiphopwinkel in Roeselare. Het drietal probeerde er vechtvolk te ronselen om de gasten in café Apropoo een lesje te gaan leren. Hun poging draait echter op niets uit. Na het incident met Kevin G. besluiten de RAW13-leden het heft in eigen handen te nemen. Ze komen samen aan het huis van Labaere in Lichtervelde en rijden vervolgens met twee voertuigen richting Torhout. Labaere neemt Kevin G. mee in z'n donkerrode pick-up. Robin V. volgt met zijn oude Mercedes en Kevin Derveaux op de passagierszetel.

Volledig scherm De donkerrode pick-up van Jacky Labaere. © JVK

Chaos

Om 00.59 uur draait Labaere met z’n pick-up het Stationsplein op. Met gierende banden om zoveel mogelijk paniek te veroorzaken. De Lichterveldenaar stopt op slechts enkele meters van het café. De menigte moet opzij springen. De chaos is compleet. “Ze zijn daar!”, klinkt het in de Apropoo, terwijl de meeste aanwezigen de Stationsstraat invluchten. Labaere stapt uit z'n pick-up met een vleesmes en hakbijl in z’n hand. De nog aanwezige cafégangers proberen zich te verweren met barkrukken, glazen en zelfs terrastafels. Volgens verschillende getuigen gaat Labaere als een bezetene tekeer. “RAW13!”, zou hij meermaals gescandeerd hebben. Labaere zwaait in het rond met z’n wapens en dient een aanwezige dj verschillende messteken toe. De man raakt levensgevaarlijk gewond en zweeft een tijdlang tussen leven en dood.

Dodelijk slachtoffer

Enkele seconden later komt Robin V. toe met z’n Mercedes. Kevin Derveaux springt naar buiten, gewapend met een koevoet en mes. Aan de deur van de Apropoo geeft hij de portier een messteek in de buik. De man zal de laffe aanval maar nipt overleven. De 21-jarige Jeroen Balloey uit Ichtegem heeft minder geluk. Hij is die avond samen met een vriend uit geweest in een ander café en wil met de fiets huiswaarts keren als de hel voor de Apropoo losbarst. Hij botst echter op een dolgedraaide Derveaux. Die maakt Balloey met één diepe messteek af op straat.

Robin V. blijft al die tijd in z’n Mercedes zitten. Hij zal later echter aangewezen worden als initiatiefnemer voor de wraakactie en voerde een tweetal uur voor de raid ook een voorverkenning uit. Ook Kevin G. neemt zelf geen wapen ter hand. Hij rijdt met de pick-up wel nog eens in op de menigte, terwijl zijn kompanen daar hun slachtoffers aan het maken zijn.

Quote Het was moorden om te moorden. Ik voelde dat mes door hem gaan, het was alsof je door de boter steekt Kevin Derveaux meteen na de feiten

Trots

Na twee rondjes in de buurt te hebben gemaakt, stopt Kevin G. opnieuw voor de Apropoo. Het is dan bijna 1.01 uur. Een vriend van hem, Labaere en Derveaux springen in de laadbak van de pick-up. Die laatste maakt oerwoudgeluiden als de wagen wegscheurt. Onderweg lachen de bendeleden zelfs. Ze zijn schijnbaar trots op hun moordraid. “Het was moorden om te moorden!”, roept Derveaux zelfs onderweg. En ook in de woning van Labaere laat de rapper zich nadien weinig respectvol uit over het dodelijke slachtoffer. “Ik voelde dat mes door hem gaan, het was alsof je door de boter steekt.”

Ardennen

De politie komt om 1.13 uur aan bij café Apropoo. Ze treffen drie hevig bloedende slachtoffers aan op straat. Er heerst paniek en chaos. Op het wegdek ligt overal glas en stukken stenen en tegels. De drie gewonde mannen worden met spoed overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis. Om 2.15 uur overlijdt Jeroen Balloey daar aan z’n verwondingen. Van de RAW-13 leden is op dat moment al geen spoor meer. Kevin Derveaux kan op zaterdagnamiddag echter gearresteerd worden, net als Robin V. Kevin G. wordt op maandag thuis opgepakt, maar van zijn stiefvader is echter geen spoor. Pas op 26 juli kan Jacky Labaere in de boeien worden geslagen. De Lichterveldenaar bleek na de dodelijk raid doodleuk naar de Ardennen te zijn getrokken met z’n partner.

Op 9 februari 2015 worden de vier RAW13-leden in het Brugse hof van assisen schuldig bevonden aan moord en dubbele moordpoging. Jacky Labaere krijgt als ouderdomsdeken 30 jaar opsluiting opgelegd. Kevin Derveaux komt weg met 22 jaar. Robin V. en Kevin G. worden veroordeeld tot 15 en 12 jaar opsluiting. Het arrest zorgt voor onvrede bij de slachtoffers en nabestaanden. Vooral het feit dat Derveaux - die een dodelijke messteek uitdeelde - lichter gestraft werd dan Labaere kan er bij hen niet in. “Hij is toch diegene die de moord op zijn geweten heeft?”, vragen ze zich af. “Al beseffen we ook wel dat we onze Jeroen met geen enkele straf meer terugkrijgen.”

De nieuwe serie ‘True Crime’ op Streamz wijdt een ganse aflevering aan het drama dat zich bijna elf jaar geleden afspeelde in Torhout. De reconstructie van de dodelijke raid is vanaf mei beschikbaar op het online platform.

