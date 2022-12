Niet alleen zwanen in Brugge, maar ook in Torhout

Sinds kort is daar een fiere witte zwaan te bewonderen. Niet alleen in Brugge dus, waar er zo'n 70 deel uitmaken van het stadsgezicht, maar nu ook in Torhout. De zwaan is er allicht naartoe gevlogen. Het landschapspark 't Hoge Water is eerder dit jaar pas geopend. Het bevindt zich langs de Noordlaan, tegenover het AZ Delta campus Torhout. In het landschapspark kan er gewandeld worden. Er is ook een uitkijktoren waar je naar de fauna en flora kan gaan kijken.