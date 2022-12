Na Sportschool nu ook Informaticaschool bij Scholengroep Sint-Rembert

West-Vlaanderen Knallend het huwelijk in? Het gebeurt steeds minder: “Een jongeman verloor zijn hand en oog bij zo'n schieting”

Aan het ouderlijke huis van de bruid in spe weerklinken luide knallen, terwijl familie en vrienden het samen gezellig maken. Her en der, vooral in West-Vlaanderen, organiseren ze die voorhuwelijkse schietingen nog. Waarom is er een terugval van deze honderden jaren oude traditie, die intussen zelfs in sommige gemeenten verboden is? Wij gingen op onderzoek. “Deze winkel is een van de laatste plekken in Vlaanderen waar je legaal de stoffen kan kopen om het ‘poer’ te maken.”

