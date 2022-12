Na jaar van wegenwerken is Markt van Torhout opnieuw open voor verkeer

Een jaar lang vonden er werken plaats om de Markt in een nieuw jasje te steken. Die werken op het plein en in de Zwanestraat zitten er nu op. Helemaal voorbij is de ellende nog niet: er wordt nog zes maanden lang in zijstraten gewerkt. Over de Markt rijden kan evenwel niet meer in beide richtingen. Enkel vanuit de Burg richting de Zuidstraat kan je in één richting nog de terrassen passeren. Ook parkeren in het hart van de stad is wat moeilijker geworden. Dat kan nog amper op het plein zelf, maar wel in onder meer de nieuwe Centrumparking in de Hofstraat.