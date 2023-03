Musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’, op en rond slotgracht van Wijnendale, doet kasteelheer al verder dromen: “Misschien wel het begin van veel meer”

Het kasteel van Wijnendale vormt vanaf september het fabelachtige decor van ‘Marie-Antoinette’: een musicalspektakel over het fascinerende verhaal van de miskende koningin. Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele (55) is trots. “Een uitgelezen kans om ons domein in de kijker te zetten.” Ook de cast voor de musical loont de moeite, met gevestigde waarden, een opmerkelijke comeback én jong talent.

Met ‘Marie-Antoinette’ is Historalia allerminst aan z’n proefstuk toe, want dat was ook hun eerste musicalspektakel dat in 2014 opgevoerd werd in Westerlo. Het productiehuis van oprichter en drijvende kracht prins Simon de Merode en creatieve rechterhand Luc Stevens heeft sindsdien een flinke reputatie opgebouwd met grote musicals rond historische figuren en gebeurtenissen (‘Marie-Antoinette’, ‘Albert I’, ‘Rubens’, ‘1830’). De eigenaar van het Kasteel van Wijnendale benadrukt dat hij al enkele jaren een goede verstandhouding heeft met Historalia.

De hoofdcast voor de musical Marie-Antoinette.

“Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer musicals of andere evenementen te organiseren", vertelt Jérôme Matthieu de Wynendaele. “Er is een duidelijke link tussen Marie-Antoinette en onze waterburcht, want op de dag van haar onthoofding zijn de Franse revolutionairen hier langsgeweest om schade aan te richten. Ik vind het fantastisch dat we de locatie vormen om een stuk geschiedenis via een spektakel aan het grote publiek te vertellen. Ik heb de indruk dat ook Torhout en Ichtegem samen met Westtoer ons zullen helpen bij de promotie.”

Het magnifieke kasteel van Wijnendale.

Over Marie-Antoinette gaan vele wilde verhalen rond, maar wie was ze echt? Deze productie, met weelderige kostuums, wondermooie muziek en in een verbluffend decor, geeft een verhelderend inzicht in het turbulente, maar korte leven van deze opmerkelijke dame.

Indrukwekkende hoofdcast

Bij een indrukwekkende productie hoort een al even indrukwekkende hoofdcast en die heeft ‘Marie-Antoinette’. Ervaring, aanstormend talent én een opmerkelijke comeback: je vindt ze er allemaal in terug. De rol van Marie-Antoinette zal vertolkt worden door de West-Vlaamse musicalactrice Liesbeth Roose. Ze is afkomstig uit Tielt en speelt dus een echte thuismatch rond het kasteel van Wijnendale. Ze speelde al mee in musicals als ‘1830', ‘Beauty and the Beast’, ‘Blood Brothers’, 40-45', ‘Daens’, ‘The Sound of Music’, ‘Charlie and the Chocolate Factory’ en binnenkort is ze ook te zien in ‘Red Star Line’. Marie-Antoinette is haar eerste titelrol.

“Dat ik die als West-Vlaamse in West-Vlaanderen op de planken mag brengen, maakt het natuurlijk eens zo speciaal. Voor mijn vrienden en familie is het zeker handig dat ik eens zo dicht bij waar ik opgroeide mag spelen. Ik verwacht dan ook dat ze allemaal naar ‘Marie-Antoinette’ komen kijken”, lacht Liesbeth.

Liesbeth Roose uit Tielt vertolkt Marie-Antoinette.

Met musical- en theatericoon Linda Lepomme – die in de huid zal kruipen van keizerin Maria Theresia, de moeder van Marie-Antoinette – mogen we dan weer spreken van een opmerkelijke comeback. 25 jaar nadat ze in première ging met ‘The King and I’ (1998), waarin ze de vrouwelijke hoofdrol speelde, keert ze nu dus terug op de musicalplanken.

Verder zien we Rudi Giron in de rol van André, de rechterhand van Robespierre, gespeeld door Jens Sauviller. Kato Aerts en Ellen Dilles staan op de barricades als Françoise en Henriette terwijl we Joke Van Robbroeck herkennen als prinses de Lamballe. Jervin Weckx is koning Louis August (Lodewijk XVI), de man van Marie-Antoinette, Mike Wauters herneemt zijn rol als Graaf Van Fersen, Jens Broes is hofmeester Balthasar de Merode, Lien Van den Bossche speelt de jonge Française Rosalie en Andres Vercoutere is Arno.

Ook heel wat jong talent staat op het podium tijdens de musical.

Musicalster worden

Op het podium zullen we ook heel wat jong talent aan het werk zien. De kinderhoofdrol ‘Charlotte’ zal afwisselend gespeeld worden door Minne Beeusaert (10) uit Olsene bij Zulte en de 12-jarige Nooni Merchiers uit Vlissegem bij De Haan. “Ik heb al redelijk wat podiumervaring dankzij Deep Bridge, Starlight Musical Productions, The Voice Kids en de Sterrenstudio”, zegt Nooni. “Mijn eerste musical was ‘Reinaert’ waarin ik het vosje vertolkte en onlangs speelde ik mee in de grote productie ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Dansen, acteren en zingen is echt wel mijn ding, want het is mijn doel om later een echte musicalster te worden”, vertelt Nooni.

Nooni Merchiers (12) uit Vlissegem kreeg een hoofdrol.

Broer en zus Mauro (12) en Emilia (10) Degroote uit Deerlijk mogen als zoon en dochter van Marie-Antoinette ook als broer en zus het podium op. Mauro is niet aan zijn proefstuk toe, want in de succesvolle musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ was hij één van de uitverkoren die de hoofdrol van Charlie mocht spelen. “Dat was een hele belevenis voor mij. Emilia heeft geen ervaring en ik ben heel nieuwsgierig om samen met haar in deze nieuwe musical te stappen. Ik zal haar veel tips geven. We zullen veel moeten repeteren tijdens de zomervakantie, maar we vinden dat helemaal niet erg.”

Met ‘Marie-Antoinette’ mikt Historalia op zo'n 30.000 toeschouwers. Voor alle praktische info en tickets surf je naar historalia.be/marie-antoinette.

Broer en zus Mauro (12) en Emilia (10) Degroote uit Deerlijk.

Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele (links) en producent Simon de Merode.

De musical vertelt het verhaal van de Franse koningin Marie-Antoinette.

Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele (links) en producent Simon de Merode samen met enkele lokale politici uit Torhout en Ichtegem.

